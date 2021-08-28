مقتل 16 عاملا في سقوط حافلة من منحدر في بيرو

المصدر: ليما - رويترز

قالت شركة (إم.إم.جي) للتعدين إن حافلة تقل عمالا بجبال الأنديز في بيرو إلى أحد مناجم النحاس سقطت من على منحدر، ما أسفر عن مقتل 16 وإصابة اثنين.

وقالت الشركة في بيان إن الحادث وقع في صباح أمس، بينما كانت الحافلة تتحرك في منعطف شديد عبر منطقة كوتابامباس في إقليم أبوريماك في بيرو، حيث يقع المنجم.

وأضافت الشركة أن السلطات تحقق في سبب الحادث وأبدت استعدادها للتعاون.

ومثل هذه الحوادث ليست نادرة في بيرو إذ تمتد سلسلة جبال الأنديز بطول البلاد وتمر بها طرق مروعة تطل على منحدرات شاهقة.

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