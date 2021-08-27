حريق في مركز الأبحاث الفضائية بالسويد‎

دمر حريق كبير اندلع في مركز الأبحاث الفضائية ”إسرانج“ في شمال السويد، جزءا من البنى التحتية لإطلاق الصواريخ المسبار، وفق ما أعلنت المؤسسة في بيان.

وشب الحريق في وقت مبكر من صباح يوم الخميس؛ ”خلال تجربة مبرمجة لمحرّك صاروخي يعمل بوقود صلب“، وتمّ احتواؤه في نهاية فترة بعد الظهر، بحسب ما أفاد مركز الأبحاث الفضائية.

ولم تسفر الحادثة عن أيّ إصابات، لكن نُقل أفراد من طاقم العمل إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية.

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