قرى كردية تتعرض لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة شمالي العراق

المصدر: أربيل - د ب أ

أفاد مسؤول عراقي كردي اليوم الثلاثاء بأن صواريخ مجهولة سقطت في محيط عدد من القرى الكردية العراقية بمحافظة أربيل بإقليم كردستان دون وقوع إصابات.

وقال ستار عمر مدير ناحية قوشتبة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)- إن "عددا من صواريخ الكاتيوشا أطلقها مجهولون، سقطت في مناطق غير مأهولة في محيط قرى دول بكرة ودولزة وعلياوا وتتراوا تابعة لناحية قوشتبة ولم تسفر عن أية خسائر بشرية أو مادية".

وذكر أن قوات الأمن الداخلي الكردي فتحت تحقيقا في الحادثة.

وفي حادث منفصل صرح زانا رحمن قائمقام قضاء بنجوين بمحافظة السليمانية لـ(د.ب.أ)-بأن "طائرات مسيرة يعتقد أنها تعود لسلاح الجو التركي استهدف اليوم محيط سبعة قرى تابعة لقضاء بنجوين والمناطق التي تم استهدافها هي حقول مناطق زراعية دون وقوع إصابات".

وأوضح أن القصف شمل قرى ان خنويانا، أومرسنان، بناويان، كاني ميران، ورياوا، سالياوا، وقزلجو بمحافظة السليمانية.

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