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    الجزائر تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب

    وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة

    المصدر:
    • الجزائر - وكالات
    التاريخ:

    أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن بلاده قطعت العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

    واتهم لعمامرة المغرب في مؤتمر صحافي بـ"اتخاذ إجراءات معادية"، بحسب وصفه.

    وأوضح لعمامرة، أن القنصليات الجزائرية والمغربية ستواصل عملها الإداري المحض، مرجحا عدم تأثر مواطني البلدين بهذا القرار.

    وتابع أن "الجزائر ترفض أن تخضع لسلوكيات مرفوضة وتدينها بقوة تتبناها المغرب، وسياسات الأمر الواقع والأحادية الجانب"، بحسب قوله.

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