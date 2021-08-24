الجزائر تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب

المصدر: الجزائر - وكالات

أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن بلاده قطعت العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

واتهم لعمامرة المغرب في مؤتمر صحافي بـ"اتخاذ إجراءات معادية"، بحسب وصفه.

وأوضح لعمامرة، أن القنصليات الجزائرية والمغربية ستواصل عملها الإداري المحض، مرجحا عدم تأثر مواطني البلدين بهذا القرار.

وتابع أن "الجزائر ترفض أن تخضع لسلوكيات مرفوضة وتدينها بقوة تتبناها المغرب، وسياسات الأمر الواقع والأحادية الجانب"، بحسب قوله.

#هام #لعمامرة : الجزائر تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية بدءا من اليوم — ALGÉRIE PRESSE SERVICE | وكالة الأنباء الجزائرية (@APS_Algerie) August 24, 2021

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