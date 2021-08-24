برنامج الأغذية العالمي: ملايين الأفغان على شفا المجاعة

المصدر: عواصم - وكالات

قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي اليوم الثلاثاء إن ملايين الأفغان قد يواجهون المجاعة بسبب الصراع والجفاف وجائحة فيروس كورونا ودعا الزعماء السياسيين إلى التحرك بسرعة.

وأضاف لرويترز: "أفغانستان في مهب الريح بسبب سنوات من الجفاف والصراع والتدهور الاقتصادي الذي تفاقم بسبب كوفيد".

وتابع: "ارتفع الآن عدد من يقفون على شفا المجاعة إلى 14 مليونا".

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