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    برنامج الأغذية العالمي: ملايين الأفغان على شفا المجاعة

    المصدر:
    • عواصم - وكالات
    التاريخ:

    قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي اليوم الثلاثاء إن ملايين الأفغان قد يواجهون المجاعة بسبب الصراع والجفاف وجائحة فيروس كورونا ودعا الزعماء السياسيين إلى التحرك بسرعة.

    وأضاف لرويترز: "أفغانستان في مهب الريح بسبب سنوات من الجفاف والصراع والتدهور الاقتصادي الذي تفاقم بسبب كوفيد".

    وتابع: "ارتفع الآن عدد من يقفون على شفا المجاعة إلى 14 مليونا".

     

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