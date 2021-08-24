14مولوداً مصرياً كل ثانية

كشفت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، أن مصر تسجّل "رقما مفزعا" في معدل زيادة عدد السكان، حيث أفادت بأنّ مصر تسجّل 14 مولودا جديدا في كلّ ثانية، وأن عدد السكان وصل إلى 102 مليون نسمة.



وأضافت، وفق بيان أصدرته الوزارة، فإن معدل الزيادة السكانية في عام 1950 كان 20 مليون نسمة كل 28 عاماً، ثم أصبح هذا المعدل كل 21 عاماً، ثم كل 14 عاماً، ثم في كل 8 أعوام.

وأشارت إلى أهمية تحقيق التوازن بين الزيادة السكانية، والموارد المتاحة، مؤكدة أن مبادرة «حياة كريمة» تمثل تجربة غير مسبوقة على المجتمع المصري، لا بد وأن يوجد معها تنمية للمواطن، لضمان استدامة الجهود.

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