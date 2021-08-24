اتحاد المدن الألمانية يدعو إلى إبرام اتفاقات دولية لإغاثة اللاجئين الأفغان

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

دعا اتحاد المدن والبلديات في ألمانيا إلى إبرام اتفاقات دولية بشأن اللاجئين الأفغان.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد، جيرد لاندسبرغ، في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية الصادرة أمس، إن الاتحاد يدعو إلى استقبال سخي في ألمانيا للموظفين الأفغان الذين عملوا لمصلحة جهات ألمانية وعائلاتهم، مؤكداً أن هذا واجب أخلاقي وإنساني، وقال: « يجب أن نفترض أنه بخلاف هذه المجموعة هناك أفغان يبحثون عن النجاة عبر الفرار»، موضحاً أنه يتعين إبرام اتفاقات دولية مع دول الجوار المباشر لأفغانستان، إضافة إلى أن دولاً مثل أميركا وبريطانيا وكذلك الاتحاد الأوروبي يمكن أن تتحمل جزءاً في جهود استقبال اللاجئين الأفغان.

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