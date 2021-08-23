سجن سياسي إندونيسي لسرقة أموال مساعدات "كورونا"

المصدر: جاكرتا - د ب أ

صدر حكم بالسجن 12 عاما بحق سياسي إندونيسي اليوم، لاختلاس أكثر من مليون دولار من أموال المساعدات الخاصة بكوفيد-19 عندما كان وزيرا للشؤون الاجتماعية العام الماضي.

ووجدت إحدى محاكم جاكرتا أن جولياري باتوبارا مذنب بقبول رشى بقيمة 14,6 مليار روبيه "1,16 مليون دولار" من شركات جرى تعيينها لتقديم وجبات المساعدة الغذائية للإندونيسيين المتضررين من الجائحة.

وأمرت المحكمة باتوبارا، وهو مسؤول خزانة سابق لحزب النضال الديمقراطي الإندونيسي، بإعادة الأموال التي اختلسها أو قضاء عامين آخرين بالسجن.

وسوف يُمنع من شغل أي منصب سياسي لأربع سنوات بعد اكمال عقوبته.

وقال ممثلو الادعاء إن الوزارة طلبت عشرة آلاف روبيه "أي أقل من دولار" نظير كل وجبة غذائية في برنامج مساعدة كوفيد-19 الذي يقدر بـ5,9 تريليون روبيه.

يشار إلى أن باتوبارا هو العضو الرابع في حكومة الرئيس جوكو ويدودو الذي يسجن بناء على اتهامات بالفساد.

والشهر الماضي، صدر حكم بالسجن خمس سنوات بحق السياسي إدهي برابو لقبول 4,3 مليار روبيه مقابل منح شركات تراخيص لتصدير صغار الكركند عندما كان وزير المصايد العام الماضي.

وقالت لجنة القضاء على الفساد إن إدهي استخدم أموال الرشى لشراء سلع فخمة بينها ساعات رولكس وحقائب تومي ولويس فيتون، في هاواي بينما كان في رحلة عمل.

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