ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال هايتي إلى 2207 قتيلاً

المصدر: هايتي - أ ف ب

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب هايتي في 14 أغسطس الجاري مع إعلان السلطات مصرع 2207 أشخاص في جنوب غرب البلاد حيث تصل المساعدات ببطء إلى المنكوبين.

وأفاد تقرير الدفاع المدني الذي نشر الأحد أنه "تم العثور على جثث إضافية في الجنوب. وبلغ عدد القتلى حتى الآن 2207 قتلى و 344 في عداد المفقودين و12268 جريحا".

وبعد ثمانية أيام على الكارثة، تتواصل عمليات البحث بين الأنقاض لكن إمكان العثور على ناجين يتضاءل بسرعة.

وتضرر حوالى 600 ألف شخص بشكل مباشر من الزلزال الذي بلغت قوته 7.2 درجات والمتضررون بحاجة إلى مساعدات إنسانية طارئة، كما أوضحت سلطات هايتي.

ويشكل تأمين المياه والطعام للمنكوبين تحديا لوجستيا في مواجهة الهجمات على القوافل البرية من قبل مجهولين.

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