حصيلة وفيات قياسية بفيروس كورونا في إيران

المصدر: طهران - أ ف ب

سجلت إيران حصيلة يومية قياسية للوفيات بفيروس كورونا تخطت 680 وفاة حسبما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، في وقت رُفعت تدابير منع انتشار الفيروس.

وأعلنت الوزارة وفاة 684 شخصا في الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 102,038 وفاة.

وسجلت إيران أيضا 36419 إصابة جديدة بالفيروس ما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى 4,677,114 منذ ظهور الوباء.

وتعد إيران أكثر دول الشرق الأوسط تأثرا بالجائحة، علما بأن مسؤولين في قطاعها الصحي أكدوا سابقا أن الأرقام الرسمية تبقى ما دون الفعلية.

وأعلنت السلطات الإيرانية الأسبوع الماضي فرض إجراءات إغلاق لستة أيام رفعت السبت، سعيا للحد من انتشار الوباء.

وشملت الإجراءات إغلاق الدوائر الحكومية والمصارف والمتاجر غير الأساسية على كامل الأراضي الإيرانية. فيما يستمر منع التنقل بالسيارات الخاصة بين المحافظات حتى 27 أغسطس الجاري.

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