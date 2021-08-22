العراق: الإعدام لقاتل مدير بلدية كربلاء

المصدر: كربلاء - د ب أ

قضت محكمة عراقية اليوم بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المدان حسين جواد عبد الأمير عن جريمة قتل مدير بلدية محافظة كربلاء عبير سليم.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان صحhفي اليوم، أن قرار محكمة جنايات كربلاء اليوم جاء بعد إكتمال الإجراءات القانونية كافة واعتراف المدان بالجريمة.

وأوضح أن «المدان أقدم على قتل مدير بلدية كربلاء في 12 أغسطس الحالي عندما كان الأخير مكلف بواجب رسمي وهو إزالة التجاوزات الحاصلة على أملاك الدولة في محافظة كربلاء».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news