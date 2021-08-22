سلالة "دلتا" تجبر أستراليا ونيوزيلندا على إعادة النظر في استراتيجياتهما للقضاء على كورونا

المصدر: كانبرا - (د ب أ)

أجبرت سلالة "دلتا" المتحورة أستراليا ونيوزيلندا على إعادة النظر في استراتيجياتهما للقضاء على إصابات فيروس كورونا، ودفعت رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، إلى القول إنه من المستبعد جدا أن تعود بلاده لتسجيل صفر إصابات.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن موريسون قوله لبرنامج "إنسايدرز" الذي يذاع على قناة "إيه بي سي" اليوم الأحد، إن تركيز أستراليا يحتاج إلى أن يتحول إلى معدلات ايداع الحالات في المستشفيات بدلا من أعداد المصابين.

من ناحية أخرى، قال وزير شؤون مواجهة جائحة كورونا، كريس هيبكينز، في مقابلة على قناة "تي في إن زد"، إن طبيعة سلالة "دلتا" شديدة العدوى، أثارت بعض التساؤلات "الكبيرة جدا" بشأن نهج نيوزيلندا في القضاء على المرض.

و كانت كل من نيوزيلندا وأستراليا من المدافعين عن استراتيجية "كوفيد صفر" - أي تسجيل صفر إصابات - منذ بداية تفشي الوباء. وقد حالت أساليبهما المتمثلة في إغلاق الحدود ووقف حالات الاصابة المجتمعية، من خلال اتخاذ إجراءات تقييدية صارمة، دون حدوث موجات من حالات الوفاة، كانت قد شوهدت في معظم الدول الأخرى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news