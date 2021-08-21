السعودية تدعو منظمة التعاون الإسلامي لاجتماع طارئ لبحث الأحداث في أفغانستان

المصدر: الرياض - د ب أ

قالت منظمة التعاون الإسلامي في بيان لها اليوم السبت إنه «بناءً على دعوة السعودية رئيسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية، تعقد المنظمة التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة، غدا الأحد، اجتماعا استثنائيا مفتوح العضوية على مستوى المندوبين الدائمين، لتدارس الأوضاع والأحداث الجارية في أفغانستان، بمقر الأمانة العامة».

وكانت السعودية أعلنت الاثنين الماضي أن المملكة مهتمة بمتابعة الأحداث الجارية في أفغانستان بعد دخول عناصر حركة طالبان العاصمة الأفغانية، كابول، وتعرب عن أملها في استقرار الأوضاع فيها بأسرع وقت.

وأضافت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، أن الحكومة السعودية «تأمل أن تعمل حركة طالبان وكل الأطراف الأفغانية على حفظ الأمن والاستقرار والأرواح والممتلكات، وتؤكد في الوقت ذاته وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق وخياراته التي يقررها بنفسه دون تدخل من أحد».

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