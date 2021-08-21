تفادي مأساة قبيل وصول قطار الأنفاق إلى المحطة في نيويورك

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

استطاع رجال شرطة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية، من تفادي كارثة، وإنقاذ رجل سقط وكان ممددا على مسار مترو الأنفاق في محطة برونكس، قبل لحظات من وصول القطار إلى المحطة.

ونشرت شرطة نيويورك مقطع فيديو يظهر عملية الإنقاذ على صفحتها في «إنستغرام»، وعلقت قائلة: «رجال شرطة نيويورك يساعدون سكان نيويورك بأي ثمن! عندما فقد المريض وعيه وسقط على قضبان مترو الأنفاق في برونكس، لم يتردد عناصر الشرطة للحظة في وضع سلامته قبل سلامتهم» حسب موقع «روسيا اليوم».

وأضافت: «نحن أيضا ممتنون لسامري الصالح (أحد الأشخاص الذي كان موجودا في المحطة) الذي ساعد بشجاعة».

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