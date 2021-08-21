    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    السعودية تعلن ضبط 15900 مخالف للأنظمة في أسبوع

    المصدر:
    • الرياض - د ب أ
    التاريخ:

    أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم، أن السلطات في المملكة تمكنت خلال الأسبوع الماضي من ضبط (15900) مخالف للأنظمة.

    وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها اليوم،"ان الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من12 أغسطس حتى 18 أغسطس الحالي  أسفرت  عن ضبط (15900) مخالف، منهم (5436) مخالفًا لنظام الإقامة، و(9075) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1389) مخالفًا لنظام العمل"وفقا لوكالة الانباء السعودية "واس".

     وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (454) شخصاً.

     وتم ضبط (8) متورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

    طباعة
    أعلى