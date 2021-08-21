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    مقتل 17 شخصاً في هجوم مسلح على مسجد بالنيجر

    المصدر:
    • نيامى - د ب أ
    التاريخ:

    لقي 17 شخصاً على الأقل مصرعهم في هجوم مسلح بمنطقة تيلابيرى بالنيجر، بالقرب من الحدود مع مالي، وفق ما ذكره حاكم محلي اليوم السبت.

    وقال الحاكم إبراهيم تيجانى لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن رجال مدججين بالسلاح على متن دراجات بخارية استهدفوا المدنيين في مسجد بمنطقة أنزارو بإحدى القرى بشمال غرب نيامي.

    ولم تتكشف على الفور دوافع الهجوم الذي يأتي بعد أيام فقط من مقتل 37 شخصا، من بينهم 14 طفلاً، في قرية دارى دى بمنطقة تيلابيرى أيضاً، في هجوم مماثل.

     

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