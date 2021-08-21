الإعصار جريس يستهدف المكسيك والرئيس يحث الناس على الاحتماء في ملاجئ

المصدر: تيكولوتا - رويترز

استهدف الإعصار جريس ولاية فيراكروز المكسيكية المنتجة للنفط في ساعة مبكرة من صباح السبت في الوقت الذي حث فيه الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الناس في خمس ولايات على اللجوء للأماكن المرتفعة والملاجيء.

وقال المركز الوطني للأعاصير إن جريس كان من الفئة الثالثة مساء الجمعة ويثير رياحا تبلغ سرعتها القصوى 195 كيلومترا في الساعة.

وقال لوبيز أوبرادور على تويتر إنه تم تجهيز الآلاف من قوات الحماية المدنية ووزارة الدفاع والبحرية وكذلك شركة الكهرباء الحكومية.

وأكد المركز الوطني للأعاصير الذي مقره ميامي إن جريس كان على بعد نحو 165 كيلومترا شمالي مدينة فيراكروز في ساعة متأخرة من مساء الجمعة ، ويتحرك غربا بسرعة 17 كيلومترا في الساعة.

وقالت السلطات إن جريس اجتاح في الأسبوع الماضي ساحل المكسيك المطل على الكاريبي وأسقط أشجارا وتسبب في انقطاع الكهرباء عن نحو 700 ألف شخص لكن دون التسبب في خسائر في الأرواح. كما اجتاح جريس جاميكا وهايتي اللتين ما زالتا تترنحان من آثار زلزال بلغت قوته 7.2 درجة مصحوبا بأمطار غزيرة.

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