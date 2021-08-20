طالبان تستعرض قواتها «الخاصة» بأسلحة أميركية وملابس بيضاء

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

استعرضت حركة طالبان، قواتها «الخاصة»، بالأسلحة الأميركية المتطورة، في ولاية زابل جنوب شرق أفغانستان.

ووثق مقطع فيديو، لحظة استعراض عناصر الحركة التابعين لقواتها الخاصّة، وحملهم للأسلحة الأميركية بيد، وراية طالبان البيضاء المكتوب عليها بالأسود باليد الأخرى.

واصطف عناصر حركة طالبان التابعين لقواتها الخاصّة، على طول صفين بالتساوي، وهم يرتدون ملابس بيضاء، وسترات سوداء، في مسيرة بولاية زابل جنوب شرق أفغانستان، مرددين التكبيرات حسب صحيفة المرصد.

الجدير بالذكر أن حركة طالبان، نشرت في وقتٍ سابقٍ، عدداً من الصور والفيديوهات التي توثق استحواذها على معداتٍ عسكريةٍ أميركية من بينها مروحيات ومعدّات ثقيلة.

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