سورية: غارات جوية إسرائيلية على مواقع قرب دمشق وحمص

المصدر: دمشق - أ ف ب

أعلنت السلطات السورية أنّ طائرات إسرائيلية أغارت ليل الخميس على مواقع في محيط مدينتي دمشق وحمص، مشيرة إلى أنّ دفاعاتها الجوية «تصدّت للصواريخ وأسقطت معظمها»، من دون أن تتّضح في الحال حصيلة الهجوم.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» عن مصدر عسكري لم تسمّه قوله،انه ليل الخميس «نفّذت إسرائيل عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق ومحيط مدينة حمص».

وأضاف المصدر أنّ «وسائط دفاعنا الجوّي تصدّت للصواريخ وأسقطت معظمها، ويتمّ الآن تدقيق النتائج».

من جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ «صواريخ إسرائيلية استهدفت مستودعات أسلحة ومواقع عسكرية لحزب الله اللبناني في منطقة قارة بريف دمشق المتداخلة مع ريف حمص الجنوبي الغربي، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر البشرية حتى الآن».

وفي لبنان المجاور أفادت وسائل إعلام أنّ صاروخين سقطا في منطقة القلمون على الحدود اللبنانية-السورية.

وحاولت وكالة فرانس برس استيضاح الجيش الإسرائيلي الأمر، لكن على جاري عادته في مثل هذه الحالات قال متحدّث عسكري إسرائيلي إنّ إسرائيل «لا تعلّق على معلومات توردها وسائل إعلام أجنبية».

وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل عشرات الغارات في سورية، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله.

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