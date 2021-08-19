السجن لبريطاني رفض وضع الكمامة في سنغافورة

المصدر: سنغافورة - أ ف ب

حُكم على بريطاني بالسجن ستة أسابيع في سنغافورة لعدم وضعه الكمّامة والاعتداء على الشرطة، وفق ما أعلنت سلطات هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا.

وفرض القضاء السجن مع النفاذ على بنجامن غلين الذي أوقف بعد انتشار تسجيل مصوّر يظهره في أحد قطارات سنغافورة بدون كمّامة.

وقال ممثّل عن القضاء السنغافوري في تصريحات لوكالة فرانس برس إن «الحكم الإجمالي في قضية غلين بنجامن... هو السجن ستة أسابيع مع النفاذ اعتبارا من 19 يوليو».

وقد اعتدى الرجل البريطاني البالغ من العمر 40 عاما على عناصر الشرطة الذين أتوا لتوقيفه ورفض مجدّدا وضع الكمّامة خلال جلسة أمام المحكمة الشهر الماضي.

وانطلق بنجامن غلين في مهاترة كلامية أمام المحكمة، مندّدا بـ «محاكمة سخيفة» و«مثيرة للسخط» ومتحجّجا بأن الكمّامات لا تسمح بالاتقاء من عدوى كوفيد-19، وفق وسائل إعلام محلية.

ونظرا لرّد فعله، طلب القاضي تقييما لوضعه النفسي، لكن التحاليل أظهرت أنه مخوّل مواصلة المسار القضائي.

وحُكم عليه لانتهاكه القواعد الصحية ولسلوكه مع الشرطة وللإخلال بالأمن العام.

وسبق له أن أمضى ثلثي العقوبة خلف القضبان خلال فترة توقيفه على ذمّة التحقيق وأُطلق سراحه قبل طرده من البلد، وفق صحيفة «سترايتس تايمز» المحلية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news