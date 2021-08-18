الرئيس التركي يستقبل وفداً إماراتياً برئاسة طحنون بن زايد

المصدر: أنقرة - وام

استقبل رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية اليوم وفداً إماراتياً برئاسة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني.

وبحث الجانبان - خلال اللقاء الذي جرى في أنقرة - سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية خاصة التعاون الاقتصادي والتجاري والفرص الاستثمارية في مجالات النقل والصحة والطاقة بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين.

كما جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ونقل سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان خلال اللقاء إلى الرئيس التركي .. تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فيما حمله الرئيس التركي تحياته وتمنياته لسموهما بدوام الصحة والعافية.

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