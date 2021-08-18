طبيب روسي يحذر من سلالة جديدة لفيروس كورونا

المصدر: موسكو - متابعات

قال الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف، إن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مستمر في طفراته التي يصعب التنبؤ بها، ومع أن الأطباء يعرفون طرق انتشاره، إلا أنه لا يوجد إلى الآن عقار لعلاجه.

ويشير مياسنيكوف، إلى أن الشيء الوحيد المؤكد هو أن "كوفيد-19" جاء ليبقى. أي سيستمر في التحور، لأن هذا من خصائص الفيروسات، وعلى البشرية مواجهة السلالات الجديدة، حيث من المتوقع انتشار موجة من سلالة "بيتا" الجنوب إفريقية، التي تعد اللقاحات الحالية غير فعالة ضدها بالمستوى المطلوب.

وأضاف بحسب ما نقل عنه الموقع الإلكتروني لقناة "روسيا اليوم"، أن "تحور الفيروس التاجي المستجد أبطا من تحور فيروس الإنفلونزا، ولكن هذه عملية مستمرة لا نهاية لها، وسوف تبقى وتنتشر السلالة الأكثر مقاومة للقاحات وذات سرعة انتشار عالية. لذلك علينا جميعا التطعيم".

وتابع: "بالطبع التطعيم لن يخلص البشرية من المرض الخطير، ولكنه سيخفض معدل الوفيات وحالات المرض الشديدة".

وأشار إلى أن فعالية لقاح "سبوتنيك V" ولقاح فايزر ضد متغير "ألفا" هي 90 بالمئة وضد متغير "بيتا" 70 بالمئة، ولكي ينتج الجسم أجساما مضادة لمتغير "دلتا" يجب استخدام جرعتي اللقاح كليهما، لأن جرعة واحدة غير كافية.

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