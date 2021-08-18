ليبيا.. «العسكرية المشتركة» تحذر من عودة الحرب بسبب خلو منصب وزير الدفاع

المصدر: عن «روسيا اليوم»

حذرت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» من أن عدم تعيين وزير للدفاع حتى الآن قد يؤدي إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتجدد الحرب.

وأعلنت أنها لن تتحمل مسؤولية عدم تعيين وزير للدفاع وما يترتب على ذلك «نظراً لخطورة الوضع الحالي الذي قد يؤدي إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار واندلاع الحرب من جديد».

وأفادت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في خطاب وجهته أخيراً إلى رئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، بأنها خاطبتهم «بشأن سرعة تعيين الوزير، وكررت المطالبة مرات عدة عبر بيانات عدة، ولم تتم الاستجابة إلى الطلب».

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