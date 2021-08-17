"طالبان" تدعو نساء أفغانستان إلى ارتداء الحجاب

المصدر: كابول - أ ف ب

أكّد مسؤول رفيع المستوى في حركة طالبان، أنّ ارتداء البرقع لن يكون إلزاميا كما كان الحال حين حكمت الحركة أفغانستان قبل أكثر من عقدين، لكن على المرأة وضع حجاب.

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة سهيل شاهين لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية: "البرقع ليس الحجاب الوحيد الذي يمكن الالتزام به، فهناك أنواع مختلفة من الحجاب".

ولم يحدّد شاهين نوع الحجاب الذي سيتوجّب على المرأة الالتزام به.

وكانت حركة طالبان عندما حكمت أفغانستان بين عامي 1996 و2001 ، منعت النساء من الخروج من المنازل وحظرت الترفيه ونفّذت إعدامات علنية.

ودقّت العديد من الدول والجماعات الحقوقية ناقوس الخطر بشأن مصير تعليم المرأة في أفغانستان بعدما أصبحت في أيدي المسلحين الذين دخلوا العاصمة كابول أول من أمس، لكنّ شاهين سعى أيضا إلى طمأنة الأفغان حول هذا الموضوع.

وقال شاهين: "النساء يمكنهن التعلم من المرحلة الابتدائية إلى التعليم العالي، وهذا يعني الجامعة. لقد أعلنا هذه السياسة في المؤتمرات الدولية ومؤتمر موسكو وفي مؤتمر الدوحة"، مضيفاً أن آلاف المدارس في المناطق التي استولت عليها طالبان ما زالت تعمل.

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