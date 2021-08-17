حركة طالبان تعلن «عفواً عاماً» عن كل موظفي الدولة

المصدر: كابول - وكالات

أعلنت حركة طالبان الثلاثاء «عفوا عاما» عن كل موظفي الدولة داعية إياهم إلى معاودة العمل بعد يومين على استيلائها على السلطة في أفغانستان إثر هجوم خاطف.

وأوضحت الحركة في بيان «صدر عفو عام عن الجميع (..) لذا يمكنكم معاودة حياتكم الطبيعية بثقة تامة».

كما حثت الحركة النساء على الانضمام إلى الحكومة.

وأدلى عضو اللجنة الثقافية بحركة طالبان إنعام الله سمنغاني، بهذه التصريحات اليوم الثلاثاء في التلفزيون الأفغاني الحكومي، الذي تسيطر عليه الحركة الآن. وقال: «لا نريد أن تكون النساء ضحايا».

وأضاف: «هيكل الحكومة ليس واضحا تماما، ولكن بناء على الخبرة، يجب أن تكون هناك قيادة كاملة وينبغي على جميع الأطراف الانضمام إلى الحكومة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news