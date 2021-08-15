بعد ساعات من كارثة عكار.. الجيش اللبناني يضبط 8 خزانات وقود تحت الأرض

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

ضبط الجيش اللبناني اليوم الأحد ثمانية خزانات وقود مخبأة تحت الأرض بطريقة احترافية خلف منزل في بلدة النبي عثمان في رأس بعلبك، وذلك بعد ساعات من انفجار خزان وقود في بلدة عكار؛ مما تسبب في كارثة إنسانية راح ضحيتها 28 لبنانياً وأصيب 71 آخرون.

وأوضح الجيش في بيان عبر حسابه في "تويتر" أن الخزانات تحتوي حوالى مئتي ألف ليتر من مادة المازوت ومئة وثلاثين ألف ليتر من البنزين معدّة للتهريب وللبيع في السوق السوداء.

وأضاف أن الخزانات بعضها مخبأ تحت الأرض في منطقتي دير قوبل وجعيتا، تحتوي مادتي البنزين والمازوت تمت مصادرتها من قبل الجيش.

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