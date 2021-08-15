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    مسؤول أفغاني كبير يصف أشرف غني بالرئيس السابق

    المصدر:
    • كابول - رويترز
    التاريخ:

    وصف عبدالله عبدالله، أكبر مسؤول أفغاني معني بعملية السلام، أشرف غني بالرئيس السابق.

    وبعد ساعات من دخول مسلحي طالبان العاصمة كابول حمَل عبدالله، في رسالة مصورة، غني مسؤولية وضع أفغانستان في مثل هذه الحالة.

    وفي تصريح منفصل قال مسؤول كبير بالخارجية الأفغانية إن الرئيس غني غادر أفغانستان لكن لا يُعرف البلد الذي توجه إليه.

    وكان مسؤول كبير بالداخلية الأفغانية قال في وقت سابق إن غني غادر إلى طاجيكستان.

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