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    لبنان.. اقتحام منزل صاحب خزان الوقود وإضرام النار فيه

    المصدر:
    • متابعات الإمارات اليوم
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    قامت مجموعة من الشبان الغاضبين بإحراق منزل صاحب خزان الوقود الذي انفجر في عكار بشمال لبنان، كما وقاموا بتحطيم الآليات المحيطة به.

    وجاء ذلك كردّة فعل غاضبة بعد الانفجار الهائل الذي حصل بخزان الوقود الذي خلف انفجاره 28 قتيلا وعدد من الجرحى.

    وعمل الجيش اللبناني على تهدئة مجموعة الشبان الغاضبين، ومنعهم من اقتحام بيت صاحب خزان الوقود إلا أن الشبان الغاضبين تمكنوا في نهاية المطاف من اقتحام المنزل وإضرام النار فيه.

     

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