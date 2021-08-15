"طالبان" تبدأ دخول كابول من جميع الجهات

المصدر: كابول - رويترز

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الأحد أن حركة "طالبان" بدأت دخول العاصمة كابول من جميع الجهات.

وقال مسؤول أمريكي إن الأعضاء الرئيسيين في الفريق الأمريكي يباشرون عملهم من مطار كابول في حين ذكر مسؤول بحلف شمال الأطلسي أن عددا من موظفي الاتحاد الأوروبي انتقلوا إلى مكان أكثر أمنا في العاصمة.

وأشار قيادي بـ"طالبان" إلى أن الحركة أمرت مقاتليها بالإحجام عن العنف والسماح بالعبور الآمن لكل من يرغب في المغادرة وأنها تطلب من النساء التوجه إلى مناطق آمنة.

وقال متحدث باسم الحركة: "لا نعتزم الانتقام من أحد وسنصفح عن جميع من خدموا الحكومة والجيش".

أضاف: "على القوات الأفغانية الكف عن إطلاق النار والسماح بعبور كل المدنيين والأجانب الآن"

وتابع: "نطالب المدنيين الأفغان بالبقاء في بلدهم وألا يتركوها بدافع الخوف".

وأشار إلى أن الحركة تجري محادثات مع الحكومة الأفغانية من أجل تسليم كابول سلميا.

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