السعودية تستقبل أولى رحلات معتمري الخارج

المصدر: الرياض - د ب أ

استقبلت السلطات السعودية مساء أمس السبت أولى رحلات المعتمرين القادمين من خارج المملكة لأول مرة منذ أكثر من ستة أشهر على خلفية تفشي جائحة فيروس كورونا.

وأعلنت المديرية العامة للجوازات استكمال جميع التجهيزات البشرية والتقنية لاستقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة وتقديم الخدمات لهم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية"واس".

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت، في وقت سابق، بدء استقبال طلبات العمرة من المواطنين والمقيمين ومن مختلف دول العالم تدريجيًّا اعتبارًا من يوم الإثنين الماضي، لأداء مناسك العمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

وكانت السعودية قد علقت في مارس 2020 أداء العمرة لأكثر من ستة أشهر على خلفية تفشي الوباء قبل أن تسمح باستئنافها وفق شروط محددة ولعدد محدود فقط من سكانها.

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