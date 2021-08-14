ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تركيا إلى 40 قتيلاً

المصدر: إسطنبول - د ب أ

قالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا (أفاد) اليوم السبت إن حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت عددا من المدن على طول الساحل الشمالي للبلاد على البحر الأسود، قد ارتفعت إلى 40 شخصا.

وجرى إجلاء أكثر من 2200 شخص بالقوارب وبمروحية بعد أيام من الأمطار الغزيرة التي جرفت المنازل والجسور والطرق من مدن قسطمونو وبارطن وسينوب الواقعة على ساحل البحر الأسود في تركيا.

وهذه المنطقة معرضة للفيضانات والانهيارات الأرضية جراء الإفراط في أعمال التطوير في الكثير من المناطق العمرانية على طول الأنهار.

ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار على المنطقة مطلع الأسبوع.

وبحسب بيان "أفاد"، تعاني بعض المناطق المتضررة من انقطاع المياه الجارية، وقدم الهلال الأحمر التركي خياما وغذاء وبطانيات للأشخاص الذين تقطعت بهم السبل جراء الفيضانات، بينما يقوم أكثر من 5500 رجل إنقاذ مدعومين بأطقم من المنظمات غير الحكومية والجيش، بعمليات إنقاذ.

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