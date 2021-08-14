روسيا تسجل حصيلة وفيات قياسية بـ"كورونا" لليوم الثالث على التوالي

المصدر: موسكو - أ. ف. ب

سجّلت روسيا اليوم السبت 819 وفاة خلال 24 ساعة جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في معدل قياسي لليوم الثالث مردّه إلى تفشي المتحورة دلتا وإلى بطء حملة التلقيح.

وعلى وقع تسارع وتيرة تفشي الوباء منذ مطلع الصيف، أحصت روسيا 22,144 إصابة جديدة، وفق الحصيلة اليومية الصادرة عن مركز الأزمة في الحكومة الروسية.

وبذلك، يرتفع عدد الوفيات، وفق احصاءات الحكومة، إلى 169,683. لكن هذا الرقم جزئي، إذ لا يتضمّن إلا وفيات جرى تشريحها وسببها الرئيسي فيروس كورونا.

وتبدو موجة الوباء التي تجتاح روسيا مدفوعة بالمتحورة دلتا أكثر فتكاً، إذ سجلت نحو 21 ألف وفاة في يونيو وحده، وفق وكالة "روسستات" للإحصاءات، في وقت لا يقبل الروس بكثافة على مراكز التلقيح.

وتلقى ثلاثون في المئة من السكان جرعة لقاح واحدة، ورفعت السلطات غالبية القيود خصوصاً في موسكو، التي تشكل بؤرة رئيسية للوباء، بهدف الحفاظ على الاقتصاد.

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