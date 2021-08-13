ضابط في سلاح الجو الماليزي يقتل 3 من زملائه وينتحر

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أطلق ضابط في القوات الجوية الماليزية النار على ثلاثة من زملائه فقتلهم ثم قتل نفسه بالسلاح ذاته، بحسب ما أفاد مسؤولون.

وقالت نائب مفوض شرطة ولاية ساراواك الشرقية بجزيرة بورنيو مانشا أناك آتا، إن إطلاق النار وقع في نقطة أمنية بقاعدة جوية بالولاية وإن الشرطة ما زالت تحقق في الدافع لارتكاب الجريمة.

وأضافت أن التحقيق الأولي كشف أن الجاني خطف سلاحا من النقطة الأمنية ثم أصابته حالة هياج، وبينما كان أحد الضحايا يحاول تهدئته قتله برصاصة في بطنه، ثم أطلق النار على ضابطين فقتلهما على الفور، وبعد ذلك وضع البندقية أسفل ذقنه وقتل نفسه.

ونقلت وكالة أنباء برناما الوطنية عن مسؤول شرطة المنطقة سوديرمان كرام قوله إن الرجل سأل من كانوا في الموقع «ما إذا كانوا يريدون العيش أو الموت».

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه كان يخضع للحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.





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