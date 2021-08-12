إغلاق مفاجئ في العاصمة الأسترالية بسبب اكتشاف حالة إصابة بكورونا

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أعلنت مقاطعة العاصمة الأسترالية كانبرا اليوم عن إغلاق لمدة سبعة أيام بعد تسجيل أول حالة إصابة في المجتمع بفيروس كورونا منذ يوليو الماضي.

وذكرت السلطات الصحية في العاصمة أن الإغلاق سيبدأ في الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي ويسمح لسكان المنطقة بمغادرة منازلهم لأسباب مثل التسوق لشراء الضروريات أو القيام بأعمال أساسية أو الحصول على الرعاية الصحية الأساسية أو ممارسة الرياضة في الأماكن المفتوحة لمدة لا تزيد عن ساعة واحدة يوميًّا فقط.

وقال رئيس الوزراء أندرو بار في بيان: «لقد رأينا أن الإغلاق القصير والفوري يحد من احتمال انتشار الفيروس وهو أفضل طريق لتجنب عمليات الإغلاق الأطول مدة والأكثر ضررًا».

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