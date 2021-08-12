ترودو يندّد بحكم محكمة صينية بسجن كندي 11 عاماً

المصدر: بكين ■ رويترز

قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن الحكم الذي أصدرته محكمة صينية بسجن رجل الأعمال الكندي، مايكل سبافور، 11 عاماً بتهمة التجسس، أمس، «غير مقبول بالمرة»، ودعا إلى إطلاق سراحه على الفور.

كما نددت السفارة الأميركية في بكين بالحكم في بيان أصدرته وذكرت فيه أن الإجراءات ضد سبافور، وكندي آخر متهم بالتجسس، هي محاولة «لاستخدام البشر كورقة مساومة».

وقال ترودو في بيان: «إدانة الصين لمايكل سبافور غير مقبولة بالمرة ومجحفة». وتابع «يأتي الحكم على سبافور بعد أكثر من عامين ونصف العام من الاحتجاز التعسفي وغياب الشفافية في العملية القانونية، ومحاكمة لا تفي حتى بالحد الأدنى من المعايير التي ينص عليها القانون الدولي».

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