وزير خارجية اليابان يزور الشرق الأوسط الأسبوع المقبل

المصدر: طوكيو ■ د.ب.أ

أعلن وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي، أمس، أنه سيقوم بجولة شرق أوسطية الأسبوع المقبل، من أجل مناقشة الأمن في المنطقة، وسُبل مواجهة وباء «كورونا».

وتشمل الجولة، التي تبدأ الأحد المقبل: مصر وإيران وإسرائيل والأردن والأراضي الفلسطينية وتركيا وقطر.

وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء أن جولة موتيجي ستستمر حتى 24 أغسطس، وهي تأتي بعد تولي إدارات جديدة للسلطة في إيران وإسرائيل، وتهدف إلى تعزيز علاقات اليابان مع المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية مورداً رئيساً للنفط بالنسبة لطوكيو.

وقال موتيجي في مؤتمر صحافي: «أود من خلال الزيارة أن أكرر تأكيد التزامنا تجاه الشرق الأوسط، الذي أسهم في سلامة وازدهار المنطقة على مدار السنين».

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