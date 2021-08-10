أمطار وسيول تدمر آلاف المنازل في السودان.. والنيل يتجاوز منسوب الفيضان

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أحدث هطول أمطار غزيرة خلال اليومين السابقين تبعتها سيول، أضرارا بالغة في عدد من مدن ومناطق السودان، وحولت معظم شوارع وأحياء العاصمة الخرطوم إلى بحيرة من المياه.

ومع بداية موسم الأمطار باتت العاصمة السودانية على بعد 56 سنتيمترا فقط من أعلى مستوى فيضان على الإطلاق والبالغ 17.66 المسجل في العام 2020.

وتحدثت تقارير عن وفاة أكثر من 30 شخصا في مختلف انحاء السودان، نتيجة الفيضاناتإلا ان الأرقام الرسمية تتحدث عن أقل من 10 حالات وفاة منها 6 حالات بولاية الجزيرة.

ورصد ناشطون حسب "سكاي نيوز" انهيار أكثر من ثلاثة آلاف منزل بشكل جزئي أو كلي في مناطق عدة من بينها مدينة الباوقا في ولاية نهر النيل، وشيخ شريف في الولاية الشمالية والفاو في شرق السودان.

وفقا لبيان رسمي صادر عن وزارة الري السودانية فقد بلغ منسوب النيل عند ولاية الخرطوم الثلاثاء 17.10 متراً، متجاوزاً منسوب الفيضان بـ 60 سنتمتراً ومبتعدا بمقدار 56 سنتيمترا فقط عن أعلى مستوى للفيضان في البلاد على الإطلاق والمسجل في أغسطس من العام الماضي والذي أحدث أضرارا بالغة ادت إلى مقتل 117 شخصا ودمرت 100 ألف من البيوت السكنية والمدارس والمنشآت التجارية والخدمية.

وطالبت لجنة الفيضانات السودانية القاطنين في الخرطوم وشمالها اتخاذ كافة الاحتياطات الآزمة حمايةً للأنفس والممتلكات.

وأوضحت اللجنة أن إيراد النيل الأزرق عند الحدود السودانية الإثيوبية بلغ 629 مليون متر مكعب حيث سجل منسوب مياه النيل الأزرق 17.32 سنتيمترا عند إحدى محطات القياس بولاية سنار القريبة من الحدود الإثيوبية والتي كانت إحدى أكثر المناطق المتضررة من فيضانات العام الماضي.

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