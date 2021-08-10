كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 2000 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: سول - رويترز

ذكرت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الثلاثاء أن كوريا الجنوبية سجلت أكثر من ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الإحدى والعشرين الماضية، بزيادة 50 % تقريبا عن اليوم السابق فيما يمثل أكبر حصيلة يومية.

وقالت الوكالة نقلا عن السلطات الصحية والحكومات المحلية إن كوريا الجنوبية سجلت 2021 إصابة جديدة بحلول التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت غرينتش)، مقارنة مع 1384 إصابة مسجلة بحلول التوقيت نفسه في اليوم السابق.

وأضافت يونهاب أن 1380 من الإصابات الجديدة مسجلة في منطقة العاصمة سول.

وبلغ مجمل الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس 2134.

وتواجه كوريا الجنوبية حاليا أسوأ وضع وبائي لها منذ ظهور الجائحة، مما دفع الحكومات إلى تمديد أشد قيود تباعد الاجتماعي تفرضها حتى الآن على منطقة العاصمة سول لأسبوعين على الأقل.

وشملت القيود حظرا على التجمعات الاجتماعية لأكثر من شخصين بعد السادسة مساء. ومُدًدت كذلك القيود خارج منطقة العاصمة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news