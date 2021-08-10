مرشح سابق للرئاسة وزيرا في الحكومة السورية الجديدة

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 208 للعام 2021 القاضي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة المهندس حسين عرنوس.

ولم يشمل التغيير في التشكيلة الحكومية الجديدة سوى ثلاث وزارات (بينها وزارة الإعلام) إضافة إلى وزيري دولة.

وأبرز التعديلات كانت في تغيير وزير الإعلام، إضافة إلى دخول المرشح السابق للانتخابات الرئاسية عبدالله سلوم عبدالله، مجددا إلى الحكومة بمنصب وزير دولة (سبق أن شغل منصب وزير دولة لشؤون مجلس الشعب، بين 2016، و2020)، قبل أن يترشح إلى انتخابات الرئاسة السورية).

ومعظم الوزراء احتفظوا بحقائبهم، بينما شمل التغيير وزراء:

ـ الإعلام إذ تم تعيين بطرس حلاق، وهو مدرس في كلية الإعلام في جامعة دمشق، بدلا من عماد سارة.

ـ التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وجاء وزير الاتصالات والتقانة السابق، عمرو سالم، محل طلال برازي.

ـ الشؤون الاجتماعية والعمل، وتم تكليف محمد سيف الدين، بدلا من سلوى عبدالله.

أما بخصوص وزراء الدولة فكان أبرز تغيير هو تعيين المرشح السابق لانتخابات الرئاسة عبدالله عبدالله في منصب وزير دولة.

ومن بين وزراء الدولة الثلاث، احتفظ الوزير فايز البرشة بمنصبه، بينما حل عبدالله عبدالله، وديالا بركات، مكان محمد سمير حداد، وملول الحسين.

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