عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء أنتيغوا وباربودا في نيويورك

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، جاستون براون، رئيس وزراء أنتيغوا وباربودا، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبحث اللقاء تعزيز علاقات التعاون الثنائي في عدة قطاعات، ومنها الاقتصادية والتجارية والسياحية وغيرها من المجالات التي تخدم الأولويات التنموية للبلدين.

كما استعرض الجانبان عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز أطر التعاون المشتركة مع أنتيغوا وباربودا، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين، ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما.

حضر اللقاء ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وعمر شحادة، مبعوث وزير الخارجية إلى دول الكاريبي ودول الباسيفيك.