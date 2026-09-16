حمدان بن محمد يقدم واجب العزاء لأسرتي شهيدي الوطن والواجب عبدالله المنهالي وسعيد الشامسي

قدّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، واجب العزاء لأسرتي الشهيد الرائد عبدالله شامس المنهالي، والشهيد المرشح سعيد عبدالله الشامسي، اللذين استشهدا أثناء أداء مهمة تدريبية في الدولة.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال زيارته مجلسي العزاء في مدينة العين، عن صادق تعازيه وخالص مواساته لأسرتي الشهيدين، داعياً المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمَّدهما بواسع رحمته، وأن يُنزلهما منازل الصِّديقين والشهداء والأبرار، وأن يُسكنهما فسيح جناته مع إخوانهما الذين سبقوهما في نيل هذا الشرف العظيم، وأن يُلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.