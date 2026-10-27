عبدالله بن زايد ووزير خارجية أوزبكستان يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية جمهورية أوزبكستان بختيار سعيدوف، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يدعم تطلعات البلدين نحو مزيد من التنمية والازدهار.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التطورات الراهنة في المنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.