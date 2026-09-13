عبدالله بن زايد ووزير خارجية المملكة العربية السعودية يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع الإقليمية

أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا مع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، وسبل تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة.

كما بحث الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.