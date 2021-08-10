إسرائيل تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ 6 أشهر

المصدر: تل أبيب - د ب أ

أظهرت بيانات لوزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا منذ ستة أشهر.

وسجلت إسرائيل، أمس، 5140 إصابة جديدة بكورونا. ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن الحصيلة الجديدة هي الأعلى منذ 14 فبراير الماضي.

وذكرت الوزارة أن هناك حاليا 373 مريضا بأعراض خطيرة جراء الإصابة بالفيروس، وهو الرقم الأعلى منذ مارس، بينهم 61 على أجهزة تنفس اصطناعي.

وفي ظل معاودة إصابات كورونا للارتفاع، أعلنت إسرائيل نهاية يوليو أنها ستقدم جرعة معززة من اللقاحات لمن هم فوق 60 عاماً.

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