«طالبان» تسيطر على عواصم 5 ولايات

المصدر: كابول ■ أ.ف.ب

باتت «طالبان» صباح أمس تسيطر على خمس من عواصم الولايات الأفغانية البالغ عددها 34، بعد أن استولت على ثلاث منها في اليوم السابق بما في ذلك مدينة قندوز، في هجوم كبير يبدو أن الجيش عاجز عن إيقافه. وبفارق بضع ساعات الأحد، استولى المتمردون بعد قتال عنيف على قندوز التي كانوا يحاصرونها منذ بضعة أسابيع، ثم سيطروا على ساري بول وتالقان عاصمتي المقاطعتين الواقعتين في جنوب قندوز وشرقها.

وقال ذبيح الله حميدي أحد سكان تالقان عاصمة ولاية تخار لوكالة «فرانس برس» إن العنف بدأ في الصباح وانتهى الأمر بـ«طالبان» بالسيطرة على المدينة «دون كثير من القتال»، وإن المسؤولين الرسميين والقوات الأمنية فروا من المدينة.

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