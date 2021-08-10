بينهم موظفون في الدفاع والداخلية.. السعودية توقف 207 متورطين بقضايا فساد

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية «نزاهة» أنها نفذت 878 جولة رقابية، خلال شهر ذي الحجة (الشهر الهجري الماضي)، وحققت مع 461 متهماً في قضايا إدارية وجنائية وأوقفت 207 مواطنين ومقيمين من موظفي 10 وزارات.

وقالت الهيئة السعودية في بيان نشرته عبر حسابها على «تويتر»، إنه تم إيقاف 207 مواطنين ومقيمين، بينهم موظفون في وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، البيئة والمياه والزراعة، التعليم، التجارة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الإعلام).

​وكشفت «نزاهة» عن أن الموقوفين تورطوا في تهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير.

ولفتت الهيئة إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.

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