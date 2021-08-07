الداخلية الكويتية: ضبط شخصين متهمين بإحضار فتاة متوفاة إلى إحدى المستشفيات

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، السبت، القبض على شخصين أحضرا فتاة متوفاة «بشبهة جنائية» إلى إحدى المستشفيات.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية إن عناصر من قطاع الأمن الجنائي تمكنوا من ضبط الشخصين المتهمين بإحضار الفتاة المتوفية إلى المستشفى.

وأضافت الوزارة، في حسابها على تويتر أن «المتهمين أقرا أنهما على معرفة بالفتاة، وتم تسجيل قضية وفاة شبهة جنائية بحقهما، وإحالتهما إلى الجهة المختصة للتحقيق معهما لمعرفة ملابسات الواقعة».

ولم تذكر الوزارة ماهية الشبهة الجنائية، فيما لا تزال السلطات تحقق في الواقعة لكشف ملابساتها.

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