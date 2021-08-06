طالبان تغتال رئيس قسم الإعلام في الحكومة الأفغانية

المصدر: كابول - أ ف ب

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية الجمعة أنه تم اغتيال رئيس قسم الإعلام التابع للحكومة في كابول داوا خان مينابال، بعد أيام من تحذير حركة طالبان بأنها ستستهدف كبار المسؤولين ردا على القصف الجوي المكثّف ضد عناصرها.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية ميرويس ستانكزاي في معرض حديثه عن مقتل داوا خان مينابال «للأسف، ارتكب الإرهابيون المتوحشون عملا جبانا آخر وقتلوا أفغانيا وطنيا».

وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن قتله إذ أرسل الناطق باسمها ذبيح الله مجاهد رسالة إلى وسائل الإعلام جاء فيها أن مينابال «قُتل في هجوم خاص نفّذه عناصر من الحركة».

وتسيطر طالبان حاليا على أجزاء واسعة من الريف فيما باتت تشكّل تحديا للقوات الحكومية في عدة مدن كبيرة.

وحذّر المتمرّدون الأربعاء من أنهم يستعدون لاستهداف قادة الحكومة الأفغانية، بعد يوم من نجاة وزير الدفاع بسم الله محمدي من محاولة اغتيال.

وانتقلت الحرب إلى العاصمة لأول مرة منذ أشهر مع الهجوم الذي استهدف وزير الدفاع ليل الثلاثاء.

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