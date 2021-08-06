لأول مرة في تاريخ الكويت: النيابة تترافع لصالح متهم

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

شهدت محكمة التمييز الكويتية حدثاً تاريخياً غير مسبوق، حيث حضرت النيابة العامة وترافعت لصالح متهم وليس ضده.

ووفق ما ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، فقد قدمت النيابة العامة مرافعة ماراثونية بكلمات مهيبة، تقشعر لها الأبدان، وتطرقت خلالها إلى حقبة الغزو العراقي لدولة الكويت، بعد دفاعها عن المتهم فيصل الرندي في دعوى مرفوعة من إحدى أقارب (مسافر عبدالكريم) بتهمة الإساءة إليه في مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتهت المحكمة إلى حجز الدعوى للحكم بجلسة 21 أغسطس الجاري.

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