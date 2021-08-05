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    "الصحة العالمية": وفيات كورونا في إفريقيا تصل إلى ذروة قياسية

    المصدر:
    • دكار - رويترز
    التاريخ:

    قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس إن الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في إفريقيا وصلت إلى ذروة قياسية في الأسبوع الذي انتهى في الأول من أغسطس.

    وقالت المنظمة في بيان إنه تم تسجيل أكثر من 6400 وفاة، بزيادة بنسبة اثنين في المئة مقارنة مع الأسبوع السابق.

    وشكلت الوفيات في جنوب أفريقيا وتونس أكثر من 55 في المئة. وأضافت المنظمة أن عدد الوفيات يزداد في 15 دولة.

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